Femminicidio Primavalle | la vicina | “Lui con il sacco nero vicino mi ha chiesto se mi serviva aiuto Prima avevo sentito delle urla”

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Martedì verso le 15.30 hogrida di pochi secondi di una ragazza e di un ragazzo, ma non ho capito cosa stessero dicendo. Ieri invece, ritornando dal lavoro sempre a quell’ora, con mio figlio, ho visto questo ragazzo che aveva poggiato ilper terra in corrispondenza del portone e all’estremità fuoriuscivano dei vestiti. Non conosciamo né lui, né la madre perché è da poco che abitiamo qui. Ieri questo ragazzo era visibilmente agitato, si guardava intorno, mi ha dato l’impressione come se stesse aspettando qualcuno. Il ragazzo è stato anche gentile perché io stavo tirando su il passeggino e mi hase miuna mano, io ho detto di no e sono salita con il bambino dopo aver notato ila lui. Mi sono ...

Una violenza inaudita che lascia sgomenti, l'ennesimo inaccettabile'' scrive in un ... ''Tutta la nostra città è solidale e si stringe alla comunità didavanti a questa tremenda ...C'è una supertestimone, una donna che ha visto il 17enne arrestato per ildi Michelle ... Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anchepiange la ...È stato arrestato il 17enne fermato mercoledì sera aper ildi Michelle Maria Causo . Il ragazzo, originario dello Sri Lanka, è stato sentito per tutta la notte in questura dalla polizia e dal pm a cui la Procura dei minori ha ...

Omicidio Primavalle, arrestato il 17enne accusato del femminicidio di Michelle Causo Repubblica Roma

(Adnkronos) – E’ stato fermato un 17enne per la morte della sedicenne romana Michelle Maria Causo, ritrovata cadavere ieri sera in un carrello della spesa vicino a un cassonetto in via Stefano Borgia ...Chi è il 17enne arrestato per l'omicidio di Michelle Causo a Primavalle. I due non erano fidanzati e la vittima non era incinta.