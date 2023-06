Fedez | Annalisa e Articolo 31 | esce il video musicale di “DISCO PARADISE”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 giugno 2023)oggi ildi “”, il singolo già certificato ORO e in cima a tutte le classifiche, nato dalla collaborazione di31 che ci riportano indietro nel tempo, catapultandoci in unateca anni ’80, con abiti dal gusto retrò e un’atmosfera piena di energia e vibrante nostalgia. Nel, per la regia di Olmo Parenti x A THING BY e prodotto da Borotalco.tv,apre le danze al primo ritornello, creando un balletto sulle note travolgenti del brano. La sua performance cattura immediatamente l’attenzione, creando un’atmosfera di pura gioia e divertimento. Ma il momento clou arriva nell’ultima scena, quando si uniscono alla danza anche ...