FcCrotone calcio | conferenza stampa del direttore generale Raffaele Vrenna

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 29 giugno 2023), ancora nessun annuncio da parte del dga proposito del nome del tecnico per la prossima stagione (Zauli sempre il pole position). Ritiro: 13 e 14 luglio visite mediche, dopo ci sarà il ritiro con una prima parte a Crotone e successivamente presso una località più fresca. Occorre pazientare ancora qualche giorno prima di conoscere il nome del tecnico che guiderà il Crotone la prossima stagione di serie C. Ladel dgnon ha sciolto il dubbio amletico giacché, nonostante le sollecitazioni ricevute da parte dei giornalisti per sapere chi si siederà sulla panchina degli squali, nessuna conferma o smentita c’è stata da parte del dirigente a proposito dei nomi che circolano. Una ...