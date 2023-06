Farioli l’ex preparatore dei portieri considerato l’erede di De Zerbi Andrà al Nizza l’Equipe

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi il nome a cui stare attenti è Francesco, 33 anni compiuti il 10 di aprile. Florent Ghisolfi, il direttore sportivo del, è rimasto folgorato da, i colloqui fra i due si sono intensificati al punto che l’italiano potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del club francese. Scrive: “Ilsta infatti cercando un allenatore giovane, dinamico ed entusiasta per realizzare un piano di gioco accattivante e offensivo, e l’italiano ha soddisfatto tutte le aspettative”. Una sorta di De. Il paragone non è causale visto che i due hanno lavorato insieme a Benevento e Sassuolo. Il quotidiano francese lo descrive così: “Convincente e dotato di una forte personalità, forte dei suoi principi,rimane un allenatore inesperto, la cui ...

Il Milan consideraMonaco assolutamente cedibile ma non per ... A confermarlo è stato'annuncio del club. 11.31 - Sportiello è ... in pole c'è Andrea Pirlo davanti a Francesco. 7.22 - E' ...Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Sampdoria.tecnico del Karagumruk in Turchia si è accordato con il club ...'altra ... che ha sorpassato'altra opzione rappresentata da, è ...I tentennamenti e le riflessioni dell'Frosinone, però, non ... Da Corte Lambruschini hanno deciso di virare su un altro profilo,'... ALTERNATIVE - Alla Samp piacevano anchee Baroni . Si ...