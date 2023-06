Falcon Lake | la recensione | un' estate come mai nessun' altra al mondo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ladi, esordio alla regia di Charlotte Le Bon con un coming of age sospeso tra romance e fantastico ambientato nella campagna del Quebec. Al suo debutto da regista, l'attrice quebecchese Charlotte Le Bon sfodera una rara sensibilità nel raccontare ildell'adolescenza in un coming of age che dosa con sapienza romance e mistero. Un film profondamente radicato nel territorio canadese con i suoi boschi sterminati, i suoi laghi, le strade di campagna deserte per chilometri e chilometri. E proprio un isolato lago in un angolo del Quebec (ildel titolo), nella regione delle Laurentides, è teatro dell'incontro tra Bastien e Chloé, lui quattordicenne francese timido e impacciato che ama la musica e teme l'acqua, lei sedicenne impavida e sensuale che …