Fabio Camattari rappresenterà l’Italia a Mister Supernational 2023

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 29 giugno 2023) ARTA TERME (UD) – Sarà il 25enneil concorrente cheSupranational, concorso di bellezza maschile giunto alla 7a edizione e che in breve tempo è diventato uno tra i 3 male beauty contest più importanti al mondo alla stregua diWorld,International, Man of the World., che abita a Marcon in provincia di Venezia ed è alto 186 con capelli biondi e occhi azzurri, ha vinto l’ultima edizione diItalia svoltasi ad Arta Terme (UD). Come primo classificato della finale tenutasi in Friuli gli spettava di diritto l’accesso al più importante dei concorsi ai qualiItalia è collegato. Lo scorso annosi è ...