F1 | Max Verstappen | “Sarà un weekend frenetico con la Sprint | il meteo sembra imprevedibile”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il lungodel Gran Premio d’Austria 2023 si è aperto ufficialmente quest’oggi a Spielberg per la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì in vista del nono round stagionale del Mondiale. Maxè uno degli osservati speciali, correndo sul circuito di casa della Red Bull e davanti a migliaia di tifosi oranje, con il ruolo di grande favorito in qualità di leader del campionato. All’inizio della conferenza, il driver olandese è stato interpellato a proposito della spettacolare esibizione organizzata dal Drink Team con i Mega Trucks insieme al pilota dell’AlphaTauri Yuki Tsunoda: “Guidare i Mega Trucks è stato doloroso… non è stato facile. Ho battuto Tsunoda in qualifica, poi ho perso in gara, abbiamo riso tanto ed è stata una bella giornata”. Sugli aspetti sportivi legati alla pista: “Non so se saremo più dominanti ...

In Austria,- dominatore incontrastato della stagione - cerca la quinta vittoria di fila dopo quelle a Miami, Montecarlo, in Spagna e in Canada. Le quote Snai sono ovviamente dalla ...... in quell'occasione il pilota monegasco tagliò per primo il traguardo davanti al campione del mondoe a Lewis Hamilton. Nonostante l'incoraggiante precedente, i favori del pronostico ...Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Josha parlato di quello che secondo lui è stato il momento migliore vissuto finora dal figlio. Nonostante quella di Abu Dhabi 2021 sia stata una gara controversa, secondo lui è stato ...

Jos Verstappen: "Dai viaggi in camper al record di Senna. Max è sempre stato speciale" La Gazzetta dello Sport

E’ successo tutto a poche ore dal via del weekend della F1 in Austria. Verstappen protagonista di un evento a sorpresa. Max Verstappen non è certo uno che si tira indietro quando si tratta di ...FORMULA 1 - Sul tracciato dello Spielberg la Rossa ha raccolto con Charles Leclerc l'ultimo successo nel 2022. Le caratteristiche della pista potrebbero dare im ...