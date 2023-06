F1 | Helmut Marko stuzzica Leclerc | “I piloti più forti sono Verstappen | Hamilton e Alonso”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ribadire un concetto. Non cidubbi che nell’ultimo triennio Maxsia l’assoluto riferimento della F1. L’olandese, su Red Bull, sta dominando il campionato, andando a migliorare record che sembravano difficilmente ottenibili e nello stesso tempo agganciando a soli 25 anni una leggenda come Ayrton Senna nel computo dei successi nelle singole gare (41). Il neerlandese è lanciatissimo per la conquista del suo terzo titolo consecutivo nel Circus e nel prossimo weekend in Austria vorrà allungare la striscia vincente, nell’appuntamento di casa per la Red Bull. In una recente intervista concessa al quotidiano austriaco OE24, il consigliere del team anglo-austriaco,, ha lodato le qualità di Max e analizzato anche il roster deiattualmente presente in ...