F1 Gp Austria 2023 | Rusell | “Siamo vicini a Verstappen | Red Bull ha fatto passi indietro”

(Di giovedì 29 giugno 2023) George Russell è fiducioso per il prossimo Gp d’. Il pilota della Mercedes ha parlato in vista del Gp di Spielberg sottolineando iavanti compiuti dalla Mercedes che hanno consentito alle Frecce d’Argento di avvicinarsi sul passo gara alla Red. Le parole di Russell: “migliorati sul passo e nella gestione gomme, pendi esserealla Red. Arrivo da un errore in Canada, ma il passo della macchina era buono e lottare connon sarà impossibile nemmeno in questo weekend. La pista di Spielberg ci aiuterà, è affine alle caratteristiche della nostra monoposto e il team sta facendo il massimo per migliorarla ancora. Sembra che Redabbiaun piccolo passo ...

Fernando Alonso alla vigilia del gp d'ribadisce la superiorità dei campioni del mondo, ma ... 29 giugnoCarlos Sainz non si sbilancia in vista del gp d'; il pilota spagnolo della Ferrari ha ... ma non si può provare chissà che in ottica gara". Una battuta anche sull'impeding, che in qualifica ...29 GiugnoNessuno è inidoneo al lavoro. Per lo meno, non in senso assoluto. Non chi ha problemi di ...dove l'esperienza francese è stata replicata e adattata con analoghe iniziative in, ...

Se il ciclismo è prossimo a vivere il Tour de France, la Formula 1 approccia il proprio Tour de Force. Il mese di luglio sarà difatti caratterizzato da ben 4 GP nell’arco di 5 settimane. Due appuntame ...Carlos ringrazia per l'impegno in fabbrica che ha reso possibile introdurre altre novità tecniche in anticipo. L'obiettivo è continuare a migliorare dopo le sensazioni avute in Canada ...