F1 | George Russell | “Pista che può confermare la crescita | ora siamo a 2 step dalla Red Bull prima erano 3…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Si annuncia un weekend vibrante per il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del RedRing, infatti, vivremo la Sprint Race nella giornata del sabato, per cui già da domani si inizierà a fare sul serio con le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza, ma della gara di domenica. Sabato mattina, infatti, vedremo di nuovo le qualifiche shootout (con tempistiche ridotte) che andranno a definire la griglia di partenza della Sprint Race del pomeriggio. Tra i sicuri protagonisti del weekend tra i monti della Stiria non mancheràche, dopo l’errore del Gran Premio del Canada e il conseguente ritiro, farà di tutto per rifarsi. “Un errore da dimenticare – spiega nel corso della conferenza stampa odierna – Provo quindi a guardare i lati positivi del weekend ...