F1 | Frederic Vasseur | “Dobbiamo sfruttare il potenziale della SF-23 in Austria e non commettere errori”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Siamo al decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg, in, si prevede un weekend molto particolare. Si disputerà la seconda Sprint Racestagione e i team dovranno essere rapidi nel trovare la messa a punto ideale, avendo un solo turno di prove libere e dovendo affrontare due sessioni di qualifiche: il venerdì per il GP domenicale e il sabato per la gara sprint. La Ferrari si augura di dar seguito ai segnali di ripresa evidenziati in Canada, dove soprattutto sui long run si sono visti dei miglioramenti. Indubbiamente, la Rossa non potrà permettersi i grandicommessi nel corso del time-attack, che potrebbero essere ancora più deleteri nel fine-settimana in Stiria. A presentare quanto accadrà è stato il Team Principalscuderia di Maranello,...