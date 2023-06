Ex Milan | Pirlo | “La Sampdoria è una grande squadra”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il nuovo allenatore della, Andreaha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del neo tecnico blucerchiato

L'ex Samp sembra aver battuto la concorrenza die nelle prossime ore potrebbe arrivare l'... 2023 - 06 - 26 12:35:33 Inter -, altro derby per Morata C'è anche l'Inter per Morata. Il club ...L'ex centrocampista delha ricevuto nelle scorse ore un'offerta dall'Arabia, e sembra aperto ... 2023 - 06 - 27 18:48:02 Ufficiale,è il nuovo allenatore della Sampdoria Ora è ufficiale: ...sui giocatori di qualità: " I giocatori di qualità fanno bene. Più ne hai e meglio giochi ma ... Gilardino allena il Genoa, che derby con l'ex compagno di squadra al: " Siamo grandi amici, ...

Sampdoria, presentato Pirlo: “Juventus Non guardo al passato” | VIDEO Pianeta Milan

Blog Calciomercato.com: Capo varo... che dice!!... Ri..rivado!!" "...Rivadi Contessa... ma... se non le spiace... un po' più a destra!!" Era la ...La presentazione dell’allenatore e dell’head of performance Legrottaglie con i nuovi proprietari del club, Radrizzani e Manfredi: “Tornare in Serie A Bisogna ...