Ex concorrente de L’Isola lasciato dopo il programma | “Cornuto e mazziato”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Durante la sua permanenza in Honduras Gian Maria Sainato ha parlato in più occasioni di una persona che lo stava aspettando in Italia. L’exdedei Famosi durante un momento di confidenze con Marco Mazzoli ha parlato di una storia appena nata con una ragazza. “Sono bisessuale e non è una cosa che ho mai nascosto o di cui mi sono vergognato. Tra uomini e donne non ho preferenze. davvero, non saprei dire se preferisco i ragazzi o le ragazze. Tutto dipende dalla personalità di chi incontro e mi colpisce. Magari ho avuto più flirt con uomini, però non così tanti di più e quindi non mi posso definire omosessuale. Le ragazze mi piacciono e anche la mia ultima relazione prima di venire qui è stata con una donna. Ci siamo visti un po’ di volte e poi abbiamo detto ‘vediamo come andranno le cose quando tornerò’. Questo ci siamo detti prima che ...