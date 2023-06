Evaso dal carcere minorile di Airola | rintracciato il 23enne

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statonel Casertano, dalla Polizia di Stato, il detenutocirca tre mesi fa daldi, in provincia di Benevento. Il giovane, che a breve compirà 23 anni, è stato trasferito neldi Nisida. “Basta detenuti maggiorenni nel circuito penale– denuncia l’Uspp con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale campano Ciro Auricchio – specie quelli con elevato spessore criminale che inquinano la progettualità della giustizia“. I due sindacalisti chiedono al Governo “una modifica legislativa che consenta di far scontare la pena ai detenuti maggiorenni fino a 21 anni negli istituti penali minorili e di prevedere, nel contempo, ...

CASERTA – E' stato rintracciato dalla Polizia e trasferito nel carcere minorile di Nisida. È il detenuto che a breve compirà 23 anni che era evaso circa 3 mesi fa dall'istituto penitenziario minorile di Airola, in provincia di Benevento.