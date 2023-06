Eurocup 2023 2024 | Venezia e Trento le azzurre presenti | cambiano le regole dei playoff

(Di giovedì 29 giugno 2023) Umana Reyere Dolomiti Energia Trentino difenderanno i colori italiani nell’/24, competizione in cui sono state confermate 17 delle 20 partecipanti della passata stagione. Le novità sono i Wolves Vilnius, Aris Salonicco e Besiktas. La competizione prevede anche novità nel format della post-season: aisi qualificano le 6 migliori squadre dei due gironi di regular season, con le prime due squadre di ciascun gruppo che riceveranno un bye al primo turno dei, saltando gli ottavi di finale e accedendo direttamente ai quarti di finale. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale vedranno affrontarsi le squadre classificate al terzo e al sesto posto, così come quelle al quarto e al quinto posto dei diversi gironi di regular season in partite singole. Le vincitrici di ogni ...

BARCELLONA (SPAGNA) - Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino difenderanno i colori italiani nell'/24, competizione in cui sono state confermate 17 delle 20 partecipanti della passata stagione. Le novità sono i Wolves Vilnius (Lituania), Aris Salonicco (Grecia) e Besiktas (Turchia).

