Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino difenderanno i colori italiani nell'/24 , competizione in cui sono state confermate 17 delle 20 partecipanti della passata stagione. Le novità sono i Wolves Vilnius , Aris Salonicco e Besiktas . La competizione prevede anche ...Semifinali e finali al meglio delle tre partite BARCELLONA (SPAGNA) - Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino difenderanno i colori italiani nell'/24, competizione in cui sono state confermate 17 delle 20 partecipanti della passata stagione. Le novità sono i Wolves Vilnius (Lituania), Aris Salonicco (Grecia) e Besiktas (Turchia). La ...Nelle annate 2019 - 2021 ha fatto parte del roster della prima squadra orogranata, collezionando 84 presenze tra campionato ed. Nel febbraio 2020 è stato protagonista della vittoria della ...

Eurocup 2023-2024: cambia il format della competizione! Venezia e Trento vi parteciperanno OA Sport

La Virtus Bologna partecipera' alla prossima Euroleague di basket, in forza della wild card decisa dal Board della massima competizione europea per club. "Accogliamo con grande soddisfazione la decisi ...La Virtus Bologna partecipera' alla prossima Euroleague di basket, in forza della wild card decisa dal Board della massima competizione europea per club. (ANSA) ...