Esodo estivo - A luglio tre week-end da bollino rosso

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mancano ormai pochi giorni all'inizio die alle prime partenze verso i luoghi di vacanza. I prossimi fine settimana saranno, dunque, particolarmente intensi per il traffico, soprattutto lungo le principali arterie autostradali e le direttrici di collegamento tra le città e le località, balneari o montane, preferite dai vacanzieri. Per questo, la Polizia di Stato ha diffuso il suo consueto calendario sulle giornate più difficili per gli spostamenti: a, bisognerà prestare particolare attenzione durante tutti iend, ma ce ne sono tre segnati dal cosiddetto "", ossia l'indicazione di condizioni di traffico intenso con possibili criticità. Le date più critiche. Vediamo, quindi, quali sono le previsioni della Polstrada. Si parte già dal prossimoend, quello ...

Mancano ormai pochi giorni all'inizio di luglio e alle prime partenze verso i luoghi di vacanza. I prossimi fine settimana saranno, dunque, particolarmente intensi per il traffico, soprattutto lungo ......di artisti calendarizzata nel corso dell'intero anno ed il suo culmine nel palinsesto. ... è urgente e imprescindibile per non assistere passivamente al lento ma costante spopolamento eddi ...L'dei vacanzieri verso le località balneari e montane sta per cominciare, e se nel mese di luglio è previsto traffico intenso più o meno ogni weekend, le criticità si concentreranno ...

Esodo estivo: a luglio tre week-end con traffico da bollino rosso - Quattroruote.it Quattroruote

Il picco è previsto nel primo fine settimana di agosto, ma il traffico sarà intenso anche a luglio, più o meno in ogni fine settimana. Le raccomandazioni della Polstrada ...Fronte sindacale aperto anche per le maschere: una decina i ricorsi presentati per la stabilizzazione del rapporto di lavoro ...