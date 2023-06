Esecuzioni | torture e missili | i metodi brutali dell’esercito di Putin

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nel rispetto della miglior tradizione della grande cultura russa, come il Raskol’nikov di Delitto e castigo uccise una vecchia usuraia per dimostrare a sé stesso di essere un superuomo, così Vladimirdopo essere stato ridicolizzato dall’ammutinamento del cuoco Yevgheny Prigozhin ha sentito il bisogno di far tiraresu un ristorante per dimostrare a sé stesso di essere ancora uno statista e un condottiero. C’erano anche le gemelle quattordicenni Yuliya e Anna Aksenchenko tra le undici vittime del bombardamento russo sul centro di Kramatorsk, nell’Ucraina orientale. Purtroppo, non sono i primi civili vittime di questa aggressione, e non saranno gli ultimi. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che «dal 24 febbraio 2022, che ha segnato l’inizio di un attacco armato su larga scala da parte della Russia, al 18 ...