Esclusivo | Il primo volo spaziale commerciale è finalmente avvenuto! Ecco le ultime notizie in diretta

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) OggiVirgin Galactic sta per raggiungere un importante traguardo: il suoviaggionello spazio con passeggeri paganti. Fondato da Richard Branson, l'azienda è pronta a lanciare una missione di ricerca con membri dell'Aeronautica Militare Italiana come clienti paganti. Ma questa è solo l'inizio, poiché Virgin Galactic ha pianificato future missioni con una varietà di clienti di alto profilo. Il viaggio avrà luogo in diverse fasi, a partire dallo spazioporto di Virgin Galactic, dove i passeggeri si imbarcheranno sul VSS Unity, un aeromobilecollegato a un veligigante chiamato VMS Eve. Segui il nostro blog per rimanere aggiornato sul lancio di Virgin Galactic e scoprire tutti i dettagli di questa avventura nello spazio. Siamo pronti per il decollo! Di cosa parliamo ...