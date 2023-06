ESCLUSIVA IN – Trubin-Inter? L’agenzia | «Mostrato interesse Una condizione»

(Di giovedì 29 giugno 2023) In questi giorni si è parlato a lungo dicome possibile nuovo portiere dell’. La redazione di-News.it ha contattato inchi gestisce l’estremo difensore dello Shakhtar Donetsk: ecco le informazioni. DISPONIBILE – C’è Anatoliycome nome per l’nel caso in cui André Onana dovesse essere ceduto. Sul portiere dello Shakhtar Donetsk però c’è concorrenza, quindi al momento la situazione non è ancora definita. In-News.it,che lo gestisce Part of the Game dà i dettagli sulla vicenda. Ecco quanto affermato dal suo entourage: «L’sta manifestandoesse per, le trattative sono ancora in corso e riguardano i due ...

Trubin Inter L'agenzia: «Mostrato interesse. Una condizione» Inter-News.it

La cessione di Onana per finanziare l'acquisto di Lukaku. Per la sua eredità spunta anche il nome di Nubel di proprietà del Bayern ...La partenza di Onana può indirizzare e cambiare anche il futuro di Handanovic! Con il portiere camerunese destinato a lasciare l' Inter per trasferirsi al Manchester United (i Red Devils sono pronti a ...