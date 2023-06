Erdogan | ' il rogo del Corano non è libertà di pensiero'

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha condannato la Svezia per aver permesso a un manifestante di bruciare alcune pagine del. "Alla fine insegneremo agli arroganti occidentali che ...

"Alla fine insegneremo agli arroganti occidentali che insultare i musulmani non è libertà di pensiero", ha dettoin un intervento televisivo, aggiungendo di aver condannato l'incidente "nei ...I 15 minuti di popolarità di Salwan Momika " il 37enne iracheno che ieri, durante la festa islamica del Sacrificio, ha preso a calci il Corano, ci ha infilato dentro della pancetta e poi lo ha ...Alla fine insegneremo agli arroganti occidentali che insultare i simboli sacri dei musulmani non e' liberta' di pensiero", ha aggiunto. 29 giugno 2023

L’ira di Erdogan per il rogo del Corano in Svezia: «Occidentali arroganti, insegneremo loro a non insultarci» Corriere della Sera

(ANSA) - ISTANBUL, 29 GIU - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato la Svezia per aver permesso a un manifestante di bruciare alcune pagine del Corano. "Alla fine insegneremo agli arro ...È una reazione a quella dimostrazione andata in scena poche ore fa in Svezia, dove la polizia ha autorizzato la manifestazione di un rifugiato iracheno che ha bruciato le una copia del ...