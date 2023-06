Equitazione | Nations Cup Dressage Aachen | Germania in testa dopo la prima giornata

(Di giovedì 29 giugno 2023) Una nuova tappa dellaCup disi è aperta, nell’ampio e intenso calendario dell’internazionale. Questa volta i cavalieri e le amazzoni specialisti e specialiste della disciplina si sono ritrovati e ritrovate ad, in. Ecco come sono andate le cose. La gara individuale è stata vinta dalla tedesca Jessica von Bredow-Werndl, su TSF Dalera BB, con lo score di 82.304%, davanti alle due britanniche Charlotte Dujardin (con Imhotep), seconda con 79.782%, e Charlotte Fry (in sella a Everdale), terza con 78.913%. Con la vittoria della teutonica, lacomanda anche la classifica a squadre, che è quella che conta in questi appuntamenti: tedeschi incon 235.413%, davanti alla Danimarca, seconda a quota 228.608%, e alla Gran ...

A Rotterdam si è conclusa, con la giornata finale, un'altra tappa della Nations Cup di dressage, tenutasi sui campi di gara olandesi. Due erano i contest in programma: il Grand Prix Special e il Grand ...A Strzegom, in Polonia, va avanti la Nations Cup Eventing di equitazione. Dopo la prima prova di ieri di dressage, oggi è stata la volta del cross country. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.