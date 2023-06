“Eppure hai i milioni…” Belen Rodriguez | nessuna pietà | quel piccolo errore le costa caro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023)è reduce da una mini vacanza a Ponza con tutta la famiglia. Con lei Stefano De Martino, il figlio avuto da lui Santiago e la figlia nata dall’amore con Antonino Spinalbese Luna Marì. Le immagini, ovviamente pubblicate sui social, hanno spazzato via in un solo colpo le voci che volevano in crisi la coppia d’oro del gossip italiano. Soprattutto un selfie spiritoso, anche perché era tempo che non condividevano foto insieme. I like e i commenti non si contano. Anche Giulia Salemi, tra i tanti amici vip, ha lasciato un bel cuore rosso sotto al post. E poi commenti estasiati dei fan come “Rappresentate la vita vera, l’amore resiste ed è il più vero di tutti”, “Siete bellissimi”, “Troppo belli insieme”, “Siete l’invidia del mondo”, “Meravigliosi, l’amore vero può fare ogni cosa”, “Non pensate alla cattiveria della gente”. Ma dopo tanti ...