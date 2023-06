Enrico Papi racconta il rapporto con la moglie | “Sono fluido | la monogamia non esiste”

(Di giovedì 29 giugno 2023) In un’intervista esclusiva alla rivista Chi, il conduttore, 58 anni, ha parlato del suocon l’amore e della relazione con laRaffaella Schifino, 51 anni.è sposato con Raffaella Schifino dal 1998 e con lei ha avuto i suoi due figli, Rebecca e Iacopo, rispettivamente 22 e 14 anni. Lo storico conduttore del piccolo schermo ha confidato a Chi che la relazione con Raffaella Schifino stava per andare alla deriva “parecchie volte”, ma i due hanno sempre capito come risolvere ogni situazione.ha sottolineato che suaè sempre stata una donna “paziente e comprensiva”, e che anche questo ha permesso molte volte di salvare l’amore tra i due.ha ...

Dopo aver concluso l'avventura da opinionista nel reality di Canale 5 - L'Isola dei Famosi -ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista concessa al settimanale Chi di Alfonso Signorini in occasione dei 25 anni di matrimonio con la moglie Raffaella Schifino. Nel corso della ...Dopo l'avventura come opinionista all' 'Isola dei famosi' ,si è raccontato in un'intervista senza filtri a Chi . Al settimanale ha parlato del suo rapporto con la moglie Raffaella Schifino, con la quale ha festeggiato i 25 anni di matrimonio, ...... e commentato la vittoria dello spaker Marco Mazzoli : La Caldonazzo ha poi continuato rivelando di essere rimasta delusa da due naufraghi in particolare : Leggi anchesi racconta senza ...

Enrico Papi e la sua idea dell'amore: "Sono fluido e la fedeltà non esiste" TGCOM

In occasione dei 25 anni di matrimonio con la moglie Raffaella Schifino, il noto conduttore tv ha voluto raccontarsi al settimanale Chi lasciandosi andare a delle importanti rivelazioni ...Il conduttore, sposato da 25 anni con Raffaella Schifino, in una recente intervista racconta di sé. E del suo concetto di amore e fedeltà ...