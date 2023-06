Energia | da Alperia prima emissione pubblica green bond da 500 mln

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il nuovo prestito obbligazionario si inserisce nella strategia di sostenibilità volta a decarbonizzazione e a uso responsabile risorse idriche Un nuovo traguardo nella finanza sostenibile per: a fronte dell’del primopubblico “”,destinerà un ammontare corrispondente a 500 milioni di euro al finanziamento e/o al rifinanziamento di progetti “”. In particolare, il nuovo prestito obbligazionario non convertibile si inserisce nella strategia di sostenibilità volta alla decarbonizzazione e all’uso responsabile delle risorse idriche. La Società ha emesso in passato 4 prestiti obbligazionari “” collocati sul mercato privato, il primo dei quali nel 2016, che confermano, unitamente al prestito obbligazionario odierno, il ruolo ...