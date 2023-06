Empoli | ufficiale il ritorno di Marin | il centrocampista lascia il Cagliari in prestito con diritto di riscatto

(Di giovedì 29 giugno 2023) Razvanè un nuovo giocatore dell’. Ilrumenoilcon la formula delcondie torna in Toscana, dove ha disputato l’ultima stagione. Ad ufficializzarlo sono state proprio le due squadre tramite i rispettivi comunicati. Eccoli di seguito. COMUNICATO– “IlCalcio comunica la cessione all’delalle prestazioni sportive del calciatore Razvancon la formula delcondi. Ilrumeno ha totalizzato in maglia rossoblù 76 gare e 4 reti; lo scorso campionato è stato ...

2023 - 06 - 28 16:31:14, aperto il casting per il dopo Vicario L'a caccia del ... 2023 - 06 - 28 16:28:04, Agudelo all'Al Nassr Ora è: Agudelo è un nuovo giocatore dell'...Nelle prossime ore arriverà anche l'annuncio. All'19 milioni più uno di bonus. 2023 - 06 - 26 19:42:33 Newcastle, preso Tino Livramento Altro colpo del Newcastle che, dopo aver ...E' reduce dall'esperienza in Turchia al Fatih Karagumruk ( QUI la notizia ) 18.35 -il passaggio di Guglielmo Vicario dall'al Tottenham ( QUI la notizia ) 16.51 - Il PSV è vicino all'...

Empoli, ufficiale la cessione di Vicario al Tottenham GianlucaDiMarzio.com

Nelle ultime ore c’era stata una netta accelerata alla situazione ed ormai si era vicini al traguardo. Arriva adesso l’ufficialità che certifica la permanenza di Marin in azzurro. La nota arriva dal p ...Empoli-Marin, è ufficiale. Con un comunicato sul proprio sito il Cagliari ha annunciato la cessione del mediano: "Il Cagliari Calcio comunica ...