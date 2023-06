Elodie | Luca Barbareschi | «Ti volevo in un film come protagonista | ma non hai mai voluto incontrarmi» Ecco perché lei non ha risposto

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 29 giugno 2023), nei giorni scorsi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Moltissime sono state le reazioni e i commenti dei fan, tra questi, spunta quello di, regista e produttore televisivo. «Tiin unma non mi hai maiincontrare. Peccato. Sei fantastica», ha commentato il regista. Silenzio tombale da parte della cantante. Ma quale sarà il motivo? Proviamo a fare ordine sulla situazione. Sappiamo tanto dicon il tempo è stata in grado di raccontare molto di sé. E quindi, da una parte abbiamo la cantante che è stata la madrina del Pride, mentre dall’altra l’attore che è finito nella bufera per aver cercato di stroncare il #MeeToo italiano, ...