Elisabetta Gregoraci incinta di Fratini? «Pancia sospetta e conduttrice Rai2»

(Di giovedì 29 giugno 2023)è in dolce attesa? Il settimanale NuovoTv ha immortalato la showgirl calabrese in spiaggia a Forte dei Marmi con il fidanzato Giulio: "Tiene un cuscino davanti al ventre quando è seduta e si copre con una maglietta quando si alza in piedi". Un atteggiamento strano, quello portato alla luce dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La star del fisico da urlo ha acceso i sospetti. Il gossip sulla presunta gravidanza diè esploso dal momento che, rifacendoci alle dichiarazioni passate rilasciate durante le interviste, non ha mai escluso la possibilità di avere un secondo figlio. Ladi Battiti Live è madre di Nathan Falco Briatore: classe 2010, è nato dal matrimonio con Flavio Briatore. I due sono stati sposati dal 2008 al ...

È il caso della bellissima, che sceglie sempre dei capi all'ultimo grido, ed anche quest'estate mostra un look tutto da copiare . L'affascinante showgirl in una foto sui social ...La tripla tappa di Bari a ingresso gratuito (21, 24 e 25 giugno sul lungomare Imperatore Augusto) condotta da Alan Palmieri edha confermato le attese dei fan baresi e in ...E fu così che spuntò anche una fetta di culo, alla settima puntata di Sensualità a Corte, trainata da una nuova sigla con Madre nei panni di Shakira. ' Santada Soverato ', quanto vi amo.

Elisabetta Gregoraci in bianco a Rimini: i look da quasi 7mila euro ... Stile e Trend Fanpage

Elisabetta Gregoraci è partita per RImni per partecipare a un evento organizzato da Alfonso Signorini e dal magazine Chi, per l’occasione la ...Elisabetta Gregoraci illumina la Puglia con un completo, formato da top e gonna giallo, che esalta la sua abbronzatura, riscuotendo l'ammirazione dei fan ...