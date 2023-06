Elecktra Bionic | Maruska Starr e Vanessa Van Cartier | chi sono le drag queen del panel di Non Sono Una Signora

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 giugno 2023) NonUnasta finalmente per diventare realtà. A quasi un anno dalle registrazioni e molteplici rinvii, questa sera (giovedì 29 giugno) su Rai2 andrà in onda lo show sulleconVanneldelle professioniste. Loro tre, infatti, saranno chiamate da Alba Parietti a giudicare a livello tecnico lein erba che si esibiranno sul palco. Valuteranno trucco, parrucco, presenza scenica, lipsync, coreografie e vestiti. Al contrario dei giudici (che non hanno idea di chi si possa nascondere sotto al trucco) conoscono l’identità del vip e non giocano a scoprirne l’identità, come ...