(Di giovedì 29 giugno 2023) Judith Butler, filosofa femminista e teorica radicale, lo scorso 11 maggio ha parlato a Venezia, a Palazzo Grassi, di arte e attivismo. A proposito di quel discorso, il cui testo first appeared on il manifesto.

... aderendo alpiù smaccatamente politico della storia della Repubblica, dedicato proprio a ... E che, di conseguenza, l'università non deve essere lasciata libera diidee e progetti per ...Annunciando, poi, una pausa dai social necessaria perla perdita dell'amata mamma e il momento del: ' devo riordinare pensieri e dolore ci vedremo quando lo avrò fatto '. E ...I 10 migliori libri su come superare un24 - 06 - 2023 Uscire dal. Superare la propria tristezza e imparare di nuovo a vivere COMEIL: Un sostegno emotivo per accettare la perdita di una persona cara Come affrontare la perdita di una persona cara. Un percorso emozionale consapevole e attivo peril...

Elaborare il lutto del mondo Il Manifesto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai ... riceverai una pubblicità meno mirata ...Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai ... venerdì 30 giugno alle ore 17:30...