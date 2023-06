El Paìs s’è scocciato della telenovela Mbappé-Real | «Che noia | chiamateci se non viene a Madrid»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) Lainfinita diche va – forse, ma sì, non subito, ma quando? – alha rotto. Non noi, El. Rafa Cabeleira scrive stamattina un editoriale che vale più in generale per tutto il calciomercato prolungato di queste lunghe estati. Perché “non dovrebbe esserci un solo essere vivente sul pianeta che non provi una certacon una trama che non porta novità rispetto a quella dell’anno precedente. O il precedente. O quello precedente al precedente”. “Sappiamo tutti che ilaspira (quasi silenziosamente, ma non molto) a vestire di bianco il successore naturale di Cristiano Ronaldo. E sospettiamo che anche Kyliandesideri indossare la maglia del suo ex idolo e andare a giocare nella sua nuova ...