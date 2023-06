Edoardo Donnamaria allarma i fan prima del debutto | “Ho perso il treno” | la gag sui social

(Di giovedì 29 giugno 2023) Curioso siparietto conprotagonista sui: lo speaker radiofonico prepara ilsu Twitch con una gage Matteo Diamante sono pronti a scatenare i fan con il loro tanto atteso progetto. Sono state settimane di preparativi, prove e scalette, adesso è finalmente arrivato il momento di andare in scena. La coppia di ex gieffini oggi infatti inizia la nuova avventura su Twitch, dove presenteranno il format Attendi a quei due, stasera giovedì 29 giugno alle 21. E ancoradi iniziare è facilmente intuibile che sarà un successo, vista la portata suidei duenaggi, tra i più affermati dopo la fine del GF Vip 7, nonostante l’avventura di Diamante sia stata breve ma sicuramente ...

Secondo il sito ' Blog Tivvù ' nel cast potrebbe prendere parte anche Antonella Fiordelisi , negli ultimi giorni al centro del gossip per la sua rottura con. Secondo il portale l'...Antonella Fiordelisi al centro del gossip: finita la relazione conL'ex gieffina, inoltre, in questi giorni è al centro del gossip per la fine della sua storia d'amore con...Al 'Grande Fratello Vip'e Antonella Fiordelisi si sono presi e lasciati innumerevoli volte. Anche fuori dalla Casa gli alti e bassi sono continuati, ma ora per i Donnalisi sembra essere arrivato il ...

Gf Vip, Edoardo Donnamaria rompe con Antonella Fiordelisi: "Malata di social, ha bisogno di aiuto" TGCOM

Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Fratello Vip . La sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi , giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, h ...L'influencer e l'ex volto di Forum hanno deciso di prendere due strade diverse, tra le lacrime di lei e le accuse di lui.