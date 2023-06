Leggi Anche, rapito lo chef italiano Panfilo Colonico: blitz di finti poliziotti nel suo ristorante - La Farnesina conferma Leggi Anche Chef sequestrato in, l'ex moglie: 'Una messinscena' TI POTREBBE INTERESSARESebbene El Nino porti la siccità in alcune parti del mondo, ine nel nord del Perù esprime la sua devastante potenza con piogge e inondazioni che si sono verificate per migliaia di anni. ...Per la 'Festa dei Popoli 2023', 'Incontro tra popoli:e Perù, costumi e abitudini, un ... Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47, ingresso19.00 . Per 'I Concerti di Villa Nobel " ...

Ecuador, è libero lo chef italiano sequestrato: "Sto bene" TGCOM

Panfilo Colonico, lo chef originario di Sulmona (L'Aquila) rapito a Guayaqui in Ecuador, è stato rilasciato dopo circa una settimana di sequestro. "Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato ...Panfilo Colonico , lo chef di Sulmona (L'Aquila) di 49 anni sequestrato in Ecuador una settimana fa, è stato liberato. "Sto bene e mi sta ascoltando la polizia. Non è stato un film", sono state le sue ...