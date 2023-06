(Di giovedì 29 giugno 2023) Il mare gioca un ruolo fondamentale per la regolazione del clima, grazie alla sua capacità di assorbire il calore generato dai gas serra, e rappresenta l'habitat vitale per unanimale e ...

... proprio nell'ambito del. Docenti e studenti hanno potuto, quindi, partecipare ad attività in barca per l'osservazione delle principali biocenosi costiere, delle grotte semi - sommerse; a ...'Al fine di accelerare il raggiungimento della massa critica necessaria per una massima valorizzazione del, sono previste aggiungersi entro la fine del 2023 ulteriori realtà chiave della ...... affermando di avere ereditato ildalla Giunta precedente. Inoltre dalle dichiarazioni ... un percorso dove l'Amministrazione comunalei dadi e tenta di raggiungere l'ultima casella del ...

E.On lancia progetto Energy4Blue per tutela ecosistema marino Adnkronos

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Il mare gioca un ruolo fondamentale per la regolazione del clima, grazie alla sua capacità di assorbire il calore ...News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ...