E.On lancia progetto Energy4Blue per tutela ecosistema marino

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Il mare gioca un ruolo fondamentale per la regolazione del clima, grazie alla sua capacità di assorbire il calore generato dai gas serra, e rappresenta l’habitat vitale per unanimale e vegetale che ci protegge da eventi climatici e elementi inquinanti. Per questo è più che mai importante agire per garantirne lae la salvaguardia. Dal 2019, E.ON si impegna in questa direzione attraversoche prevede azioni concrete volte a contribuire alladell’coinvolgendo direttamente i cittadini e le imprese nella riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività. Ilrientra nella missione Make Italy Green di E.ON per rendere l’Italia più verde creando un ...