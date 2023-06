E' l' arma di Meloni sui tavoli Ue Cosa vuole ottenere Derby con Salvini

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 29 giugno 2023) Una partita a scacchi, dove bisogna stare calmi e pensare molto bene alla prossima mossa. E' questa la chiave di lettura delle parole di ieri in Parlamento della premier Giorgiasul Mes ("Errore portarlo in Aula adesso") e nel giorno in cui inizia un delicatissimo Consiglio europeo nel quale la presidente del Consiglio intende... Segui su affaritaliani.it