È con l’espresso che si batte l’espresso

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’avvento di nuove modalità di estrazione e la maggior diffusione delle caffetterie specialty sono chiaro segno che nell’universo della gastronomia il caffè si sta ritagliando uno spazio sempre più ampio e rilevante e lo conferma il fatto che a questo tema sia stato dedicato un intero tavolo di riflessione durante l’hackathon del Festival di Gastronomika 2023. Qui la giornalista Mariacristina Coppeto ha moderato una discussione ricca e variegata tra professionisti del mondo della caffeina, ma anche della ristorazione e della pasticceria, con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’arte del settore. @Gaia MenchicchiCome punto di partenza è stato proposto il tema del cambiamento culturale. Stiamo assistendo infatti a un movimento che in pochi anni ci ha portati dalcome unica opzione al bar a una molteplicità di esperienze gustative in cui ...

