Dynamite 28 06 2023 Il bello deve ancora arrivare

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo ad Hamilton in Ontario, Canada, ma soprattutto ci siamo lasciati alle spalle un ottimo Forbidden Door II. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci nello show, che promette grandi cose. Jon Moxley(w/Wheeler Yuta & Claudio Castagnoli) vs Tomohiro Ishii (4,3 / 5) Un gran bell’opener all’insegna di colpi veramente duri e ben assestati. I due fin da subito decidono di non risparmiarsi e Mox va a segno con un Suicide Dive. A dar man forte ad Ishii arriva Eddie Kingston, soprattutto per tenere a bada Yuta e Castagnoli. Sul ring intanto sia Moxley che Ishii non ne vogliono sapere di mollare e il giapponese fa sanguinare Mox. Il membro del BCC però connette con la Death Rider, ma Ishii resiste, ma nonostante la sua resistenza il ...