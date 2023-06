Duma | “La Wagner non combatterà più in Ucraina” Il Cremlino | “Non ci sono le condizioni per una pace negoziata” – La diretta

, dopo il no alla Difesanon combatterà più in Ucraina La brigatanon combatterà più in Ucraina dopo il rifiuto di Evgeny Prigozhin di firmare gli accordi richiesti dal ministero ...... ha detto Putin nel suo ultimo discorso alla nazione riferendosi ai militari dellache in ...all'estero verranno tutelati da una nuova struttura sotto il controllo del Cremlino mentre lasta ...Come ha ricordato il presidente dellae fedelissimo di Putin Vyacheslav Volodin: "Il nostro ... Mondodisarmata, Prigoin in Bielorussia: così lo zar si libera dei suoi soldati migliori ...

Ucraina: Duma russa, 'Wagner non combatterà più nell'Operazione ... Il Dubbio

Mosca, 29 giu. (Adnkronos) – Wagner non combatterà più in Ucraina dopo che il fondatore del gruppo mercenario, Yevgeny Prigozhin , ha rifiutato di firmare qualsiasi contratto con il Cremlino. Lo ha re ...Crisi Ucraina (Internazionale) Lukashenko accoglie il leader dei mercenari («Abbiamo fermato la guerra civile. Altrimenti il risultato sarebbe stato il caos»), il presidente russo fa il suo nome per l ...