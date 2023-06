Due giovani arrestati dalla Polizia nel Napoletano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI ‘falchi‘ della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, hanno controllato in via Roma a Frattaminore due persone a bordo di uno scooter trovandole in possesso di una pistola replica modello Beretta FS92 priva del tappo rosso, di 100 euro e di diversi documenti e di una carta di debito intestati ad una donna. Gli agenti hanno contattato quest’ultima accertando che la stessa, dopo aver prelevato 100 euro allo sportello Atm di viale Kennedy ad Aversa, era stata avvicinata da un uomo che con la minaccia di un’arma le aveva intimato di consegnargli il borsello e, al suo rifiuto, l’aveva colpita al volto con il calcio della pistola per poi allontanarsi a bordo di uno scooter con un complice. La vittima, dopo aver ricevuto le cure del caso, si è recata presso gli uffici die, dopo aver visionato un album ...

A partire da oggi, idai 18 ai 34 anni non impegnati in percorsi di studio o lavorativi, ... articolati sulivelli di complessità crescente e tra loro indipendenti. I corsi sono erogati da ......il vincitore dell' ultimo Festival di Sanremo dopo aver detto no a Fiorello per Viva Rai(l' ... Sono italiani e migranti,e anziani, cantanti e contadini, proletari e borghesi. Ornella ...... come lui, ha messo il proprio sapere al servizio dei, per garantire loro una formazione ...Vincenzo Boccia sul Sole 24 Ore - che John Maynard Keynes e Friedrich August von Hayek - i...

Sesso a tre nella villa: assolti i due giovani accusati di stupro Il Tirreno

Fondazione Italiana Accenture ETS e Fondazione Vodafone Italia annunciano l’avvio del programma di formazione ReadyForIT+ ...“ Mettere in moto una ri-generazione di visione e d’azione del comparto agricolo provinciale, puntando soprattutto sul crescente coinvolgimento dei giovani e delle donne per garantire la sicurezza ali ...