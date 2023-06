Drag Race Italia 3 | Paola Iezzi e Paolo Camilli affiancano Priscilla e Chiara Francini

Paramount+ ha ufficializzato il nuovo panel di giudici diItalia . Il programma, cancellato da Discovery, è stato acquistato dalla piattaforma streaming statunitense. Priscilla sarà ancora alla guida del programma, ma non ci sono ancora ...Prima del Festival di Sanremo e prima dei tormentoni estivi, Paola Iezzi è stata ospite speciale della finalissima della seconda stagione diItalia . Forse è stata una prova generale per capire come si sarebbe trovata nella giuria della stagione tre, prossimamente su Paramount+. Instagram content This content can also be viewed ...... e a stabilire chi per ogni sfida dovrà abbandonare il programma, sarà una giuria diprofessioniste composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione diItalia e specialista ...

Drag Race Italia su Paramount+: Paola Iezzi e Paolo Camilli entrano in giuria. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.