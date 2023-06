Dominik Mysterio | “Affrontare Brock Lesnar agli inizi della mia carriera mi ha dato tanto”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nel 2019,intraprese una breve faida con Reydopo la vittoria del WWE Championship su Kofi Kingston in ottobre., che si stava trasformando in un performer, fu coinvolto nella rivalità e sperimentò i suoi primi scontri fisici sul ring. Nel tentativo di sconfiggere, il duo padre-figlio mostrò le proprie abilità, eseguendo una straordinaria doppia 619. Ricordando quel periodo,ha confessato a Inside The Ropes di essere stato incredibilmente ansioso quando ha collaborato con. Tuttavia, si è rivelato un intrigante punto di partenza per la suanella WWE. Le sue parole “Ricordo che ero super nervoso per la collaborazione con...

Cody Rhodes vs Dominik Mysterio: il faccia a faccia a RAW The Shield Of Wrestling

Molteplici fonti citano qualcosa che potrebbe destabilizzare i fan in vista del prossimo PPV della WWE nella O2 Arena di Londra.Secondo quanto trapela in questi minuti, la WWE ha deciso che a vincere a Money in the Bank tra Cody Rhodes e Dominik Mysterio sarà l’ex Superstar della AEW. Anche il sito di scommesse BetOnline non h ...