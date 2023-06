Incidente fatale ieri sera al panificio in via San Francesco d'Assisi perMonaco, l'uomo aveva 54 anni Travolto da una scarica elettrica improvvisa, probabilmente generata da uno dei macchinari utilizzati. Così è mortoMonaco, 54enne fornaio di ...7 Maddaloni (Caserta) " Sarebbe rimasto folgorato da una violentissima scarica elettrica da 380 volt all'internosuo panificio il mastro fornaioMonaco, 54enne di Maddaloni, appartenente ad una storica famiglia di fornai della città. - continua sotto - E' accaduto nella serata di ieri, 28 giugno, in via San Francesco d'Assisi. ......monumentale di SanMaggiore. I veicoli, rimossi perché diventati ricettacolo di rifiuti, sono stati individuati in parte dagli agenti nel corso dei servizi ordinari di controllo...

Domenico Del Monaco, il panettiere morto folgorato nel suo negozio Today.it

Incidente fatale ieri sera al panificio in via San Francesco d'Assisi per Domenico Del Monaco, l'uomo aveva 54 anni