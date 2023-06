Domeniche Bestiali – Strepitoso errore dell’Arsenal nella maglia che celebra gli Invincibili di Wenger

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Eh sì, è finito anche il mese di Giugno: niente più playoff, niente più tornei, soltanto frittate di maccheroni, birre del discount e panze da portare sotto gli ombrelloni in attesa che qualche mister si illuda di sortire qualche effetto con “la preparazione”. Noi chiediamo scusa a chi pur impegnandosi molto non è riuscito ad entrarenostra rubrica, dai mister ai presidente, dagli allenatori ai guardalinee, dagli arbitri ai giudici sportivi: un grande grazie per l’impegno profuso. Vi lasciamo con le ultime chicche dai campi, dal mondo e dal Dibu: ci rivediamo in autunno. NO PARTY Non vinco io, no party. È quello che avrà pensato un calciatore del Ventiin un torneo giovanile (triangolare Juniores A2 Umbria) , che dopo la finale si è beccato tre giornate di squalifica: “Il giocatore, espulso dall’arbitro, a fine partita provocava i calciatori ...