Docente tutor | fino al 9 settembre la formazione Poi la nomina del Dirigente Scolastico su indicazione del collegio docenti

(Di giovedì 29 giugno 2023) È online la piattaforma per il percorso diOrientaMenti, rivolto agli insegnanti che si sono candidati comee orientatore. Il percorso formativo è previstoal 9. A seguito di ciò avverrà ladei nuovi insegnantie orientatori per l'anno2023/2024. L'articolo .

... organizzato da INDIRE su incarico del Ministero, ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti diorientatore, come previsto dal ...... anche al fine di tutelare l' autorevolezza del corpoe di ricomporre il patto educativo ...della scuola paritaria l'accesso alla formazione propedeutica all'assunzione della funzione die ...Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara , nel corso del Question Time alla Camera dei Deputati, a proposito dele orientatore nelle scuole paritarie In ...

Docente tutor e orientatore scuole superiori: è online il percorso di formazione di 20 ore. Ecco com’è strutturato Orizzonte Scuola

ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di tutor e docente orientatore, come previsto dal Decreto n. 328 del 22 dicembre 2022, concernente ...“Si è provveduto un fondo per 150 milioni di euro per remunerare i docenti tutor e orientatore delle scuole statali. Abbiamo voluto consentire l’accesso alla formazione ai docenti delle scuole paritar ...