Docente muore sul letto della casa dove curava il padre Il ricordo commosso degli alunni | “Addio prof | ti adoravamo”

(Di giovedì 29 giugno 2023) A pochi mesi dalla pensione, una tragica scoperta ha scosso la comunità di Leno, in provincia di Brescia: ilessore Rodolfo Stigliani, 64 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L'articolo .

Luigi Calcara, 32enne di Castelvetrano,di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, ha ... Articoli più letti Isabela 7 anni, travolta da un'onda mentre faceva il bagno nel mare di ...Infatti il missionario nasce nel 1841 enel 1925, proprio a cavallo di importanti eventi storici. A spiegare la sua biografia il prof. Bolognese. Iluniversitario fa un attenta analisi ...... concludendo la sua carriera scolastica presso il Liceo Scientifico "Campana" di Osimo dove svolge la sua opera diper quasi 20 anni. L'artistaad Osimo il 10 giugno 2006. I quadri di ...

Insegnante bresciano muore sul letto della casa dove curava il padre: «Addio prof, ti adoravamo» Corriere della Sera

L'istituto Capriola ha pubblicato un post su Facebook per ricordare il docente di geografia "sorridente gentiluomo d’altri tempi" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...