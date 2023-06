(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – L'Aulaha dato il viaal dlcon 154 sì, 84 no e 12 astenuti. "Con il viadefinitivo del Parlamento, si conclude oggi l’iter di una riforma strategica per il: pienamente rappresentativastrategia di questo esecutivo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il, accompagnare le persone attraverso la formazione e sostenere le fragilità con interventi come il nuovo assegno di inclusione. Miglioriamo la qualità dell'incrocio tra domanda e offerta di, sosteniamo le famiglie con il taglio del cuneo fiscale e contributivo e rispondiamo con concretezza alle necessità di imprese e lavoratori". Ad affermarlo in una nota è il ministro dele delle ...

... Cultura, Spettacoli, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità ... 29 giugno 2023 - I vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti alle ore 13:30 di oggi a Belluno in......con 154 voti favorevoli e 82 contrari il disegno di legge di conversione recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del. Il Dl, che aveva già ricevuto illibera ...L'Aula della Camera ha dato illibera al dlcon 154 sì, 84 no e 12 astenuti. "Con illibera definitivo del Parlamento, si conclude oggi l'iter di una riforma strategica per il: pienamente rappresentativa ...

Dl Lavoro, via libera della Camera con 154 sì: è legge Adnkronos

Dopo la segnalazione sul posto la Polizia locale e il personale Anas che sta lavorando per ripristinare il manto stradale ...Ok definitivo della Camera alle nuove misure: dall’Assegno di inclusione, al taglio del cuneo fiscale passando per gli incentivi all’occupazione e la proroga dello smart working ...