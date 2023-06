Dl Lavoro | Calderone | Oggi giornata importante con voto definitivo per approvazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "è unaperché ci sarà ilsull'del decreto legge sule diventerà legge dello Stato e ci sarà la possibilità di dare valore ale di non dimenticare chi è in condizioni di difficoltà". A dirlovideo collegamento da Roma è il ministro dele delle Politiche sociali, Marina, al Festival del2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti dele dalla Fondazione studi. "Essereil ministro dele un grande onore e uno stimolo per il mondo delle ...