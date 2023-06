Divento dorata e luminosa | il segreto che svela la mia bellezza!

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) Una giovane donna ha rivelato di utilizzare i lettini abbronzanti tre volte a settimana per ottenere una carnagione. Nel suo video virale su Instagram, mostra i risultati dell'abbronzatura e spiega di utilizzare anche spray nasali e creme acceleratori. Tuttavia, molti utenti dei social media hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai pericoli legati a queste pratiche di abbronzatura. Gli esperti mettono in guardia sul fatto che i lettini abbronzanti emettono raggi UV dannosi che possono causare tumori della pelle, mentre gli spray nasali possono essere pericolosi e aumentare il rischio di tumori. È importante essere consapevoli dei rischi associati all'esposizione ai raggi UV e cercare alternative sicure per ottenere un'abbronzatura.