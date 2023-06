Distanza abissale tra Caduta Libera e Reazione a Catena Canale 5 corre ai ripari | 5 ore di soap ‘trainano’ Scotti!

(Di giovedì 29 giugno 2023) Gerry Scotti Potrebbe sembrare la storia di unaallungata ma c’è molto di più. Ci riferiamo al palinsesto di5 in cui oggi pomeriggio svettano 3 puntate da un’ora di Un Altro Domani. Laspagnola chiuderà alle 18.45 per quello che ha l’aria di essere un vero e proprio test. Su5 si registrano oggi dunque 5 ore di. Da domani si vedrà. Il motivo dell’allungamento è dovuto al flop dei film delle 16.45, in onda dopo Un Altro Domani, che ha fatto salire la connza e offerto un traino pessimo a. Proprio il game di Gerry Scotti deve fare i conti con unache lo separa da. Da un lato sì ci sono la forza del ...

Il confronto tra governo e sindacati sulle pensioni non è partito col piede giusto. Se per la CGIL lasembra, anche la UIL non si mostra soddisfatta dei contenuti sul tavolo. Entro fine anno bisogna trovare una soluzione per evitare che dal 2024 torni in vigore la legge Fornero così ...... lo inserisce infatti nel novero dei "secondi favoriti", comunque a chilometri didal Favorito (sì, con la F maiuscola). Alcaraz ha apparentemente ridotto questo distacconei ...Nonostante i segnali positivi visti a Montreal, lada Verstappen e Perez è ancoraed il nervosismo inizia a farsi sentire. Proprio oggi, infatti, sono state pubblicate le ...

Quota 41, l’idea del governo (tutta da confermare) e confronto con la pensione anticipata a 64 anni di oggi InvestireOggi.it

Potrebbe sembrare la storia di una soap allungata ma c’è molto di più. Ci riferiamo al palinsesto di Canale 5 in cui oggi pomeriggio svettano 3 puntate da un’ora di Un Altro Domani. La soap spagnola c ...Governo in cerca di soluzioni per sventare il ritorno alla legge Fornero. Aleggia l'ipotesi di Quota 41, ecco in cosa consisterebbe.